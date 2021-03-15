Украинцев предупредили о значительных осадках: появился свежий прогноз погоды. Карта

Погода в Украине в ближайшие три дня будет снежной и дождливой, местами осадки будут значительными.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook. По прогнозу, в западных, южных и юго-восточных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, во вторник, 16 марта, на западе и юге, а в следующие двое суток по всей стране временами небольшие и умеренные дожди и мокрый снег.

В среду, 17 числа, в южных и восточных областях местами значительные осадки, в Карпатах значительный снег.

Также на дорогах страны, кроме юга, местами образуется гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 мороза до 5 тепла; днем +5… +11. Во вторник на западе, 17 и 18 марта по стране, кроме юга и востока, от 1 до 6 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Украине резкого потепления не будет, в вначале следующего месяца ночью ожидаются заморозки.