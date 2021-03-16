Синоптик предупредил о похолодании, дождях и снегопаде в Украине

На Украину надвигается циклон, который принесет в нашу страну похолодание и дожди, местами снегопад.

Об этом для OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. По его прогнозу осадки ожидаются 16-17 марта, а с 18 числа температура воздуха немного опустится.

Ухудшение погоды прогнозируется почти на всей территории страны, кроме запада и севера.

"16-17 марта будет примерно -3+3 градуса и осадки преимущественно в виде дождя", – отметил он.

Над Винницкой и Житомирской областями пройдет более холодная полоса циклона, поэтому в этих регионах возможен снег, добавил Мурмыло.

"Ночью будет мокрый снег, днем он растает", – отметил метеоролог, а также предупредил, что в эти дни дороги станут более опасными и призвал водителей к осторожности.

"Потом ничего серьезного. С 17 по 20 марта осадков не предвидится, но и тепла особого не будет – обыкновенная мартовская погода. Ночью около 0 градусов, днем – до +10 +12 градусов", – уточнил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик дал прогноз, когда в Украине начнется весна.