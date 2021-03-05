YouTube заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который в феврале попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили журналисты канала на официальном сайте. На момент блокировки на YouTube-аккаунте "112 Украина" было 925 тыс. подписчиков.

"Мы верим, что честный и незаангажированный сервис YouTube не будет продолжать откровенно пагубную политику закрытия каналов независимых СМИ", – заявили сотрудники "112 Украина".

Работники СМИ отметили, что в четверг, 4 марта, канал якобы пересек отметку в 1 млрд просмотров. Они предложили зрителям вместо заблокированного "112" смотреть эфиры новосозданного "Первого независимого", который прекратил вещание на спутнике час спустя после выхода в эфир.

Напомним, журналисты заблокированных санкциями СНБО телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, связанных с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, якобы могут запустить еще одно новое медиа. Об этом в эфире "Первого независимого" заявил Нестор Шуфрич.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK.

Выяснилось, что эти каналы финансировались компанией из отдельных районов Луганской области. Украинцы поддержали блокировку медиа Медведчука.