YouTube заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина"
YouTube заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который в феврале попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили журналисты канала на официальном сайте. На момент блокировки на YouTube-аккаунте "112 Украина" было 925 тыс. подписчиков.
"Мы верим, что честный и незаангажированный сервис YouTube не будет продолжать откровенно пагубную политику закрытия каналов независимых СМИ", – заявили сотрудники "112 Украина".
Работники СМИ отметили, что в четверг, 4 марта, канал якобы пересек отметку в 1 млрд просмотров. Они предложили зрителям вместо заблокированного "112" смотреть эфиры новосозданного "Первого независимого", который прекратил вещание на спутнике час спустя после выхода в эфир.
Напомним, журналисты заблокированных санкциями СНБО телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, связанных с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, якобы могут запустить еще одно новое медиа. Об этом в эфире "Первого независимого" заявил Нестор Шуфрич.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK.
Выяснилось, что эти каналы финансировались компанией из отдельных районов Луганской области. Украинцы поддержали блокировку медиа Медведчука.
Глава МВД Арсен Аваков отметил, что санкции касаются телеканалов, "системно занимавшихся грубой антиукраинской пропагандой".
Сотрудники "112 Украина", ZIK и NewsOne создали новый телеканал "Первый независимый". Он вошел в состав медиахолдинга "Новости", уставной капитал которого составил всего 100 гривен.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 26 февраля заявил, что санкции против нового телеканала Медведчука возможны в случае нарушений.