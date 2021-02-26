Новый телеканал Медведчука проработал час после запуска

Новый телеканал "Первый независимый", который связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, прекратил вещание на спутнике около часа спустя после выхода в эфир.

Это произошло в пятницу, 26 февраля, в день запуска канала. Издание "Страна", ссылаясь на комментарий представителей нового медиа, пишет, что "Первый независимый" был отключен на спутнике, также его начали отключать от эфира через кабельные сети.

В то же время, телеканал продолжает вещать в интернете, в частности, на своем YouTube-канале.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва написал в Facebook, что блокировка работы медиа якобы произошла "без формальностей".

Телеканал начал вещание на спутнике Astra 4A, его можно было найти в кабельных сетях провайдеров "Воля", Triolan и других.

Напомним, "Первый независимый" создали журналисты телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которых заблокировали в связи с санкциями СНБО. Новое медиа вошло в состав медиахолдинга "Новости", уставной капитал которого составил всего 100 гривен.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 26 февраля заявил, что санкции против нового телеканала Медведчука возможны в случае нарушений.

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