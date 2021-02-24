Украине пообещали COVID-вакцину Польша и Литва

Польша и Литва заявили о готовности передать Украине вакцину от коронавируса.

Так, от Польши страна может получить 1,2 млн доз препарата AstraZeneca, который Варшава планирует приобрести в рамках совместных закупок ЕС. Об этом сообщается на сайте Офиса президента по итогам телефонного разговора главы Украины Владимира Зеленского с главой соседней Республики Анджеем Дудой.

Собеседники обсудили мероприятия, осуществляемые государствами в контексте борьбы с пандемией COVID-19.

"Зеленский проинформировал своего польского коллегу о поступлении первой партии вакцины AstraZeneca индийского производства, что позволит безотлагательно начать вакцинацию в нашем государстве", – отметили в ОП.

Президент Украины также поблагодарил Дуду за инициативу передать стране вакцину против COVID-19.

Зеленский подчеркнул, что этот шаг является мощным сигналом солидарности с Украиной, и выразил надежду, что эту вакцину можно будет получить уже в марте, после подготовки и заключения соответствующих контрактов.

Кроме того, 24 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Об этом передает "Правительственный портал".

Шмыгаль сообщил Ландсбергису, что Украина начала прививочную кампанию и отметил, что это на сегодня единственный в мире способ преодоления пандемии.

"По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать в этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человек. У нас подписаны контракты с шестью производителями вакцины, два из которых уже зарегистрированы в Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные. Прививки бесплатные и добровольные, и мы обеспечим вакциной всех желающих", – заявил премьер.

В свою очередь Ландсбергис отметил, что Литва готова предоставить Украине часть вакцин в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.

Напомним, в Украине в среду, 24 февраля, стартовала кампания по вакцинации против коронавируса. Первым прививку получил медик из Черкасс Евгений Горенко.

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