В Польше вырастают ксенофобские настроения: объясняем, почему за этим могут стоять российские спецслужбы

С каждой неделей становится все больше сообщений о случаях ксенофобии и преступлений на национальной почве на территории Польши, ближайшего соседа и партнера Украины.

В частности, 1 мая польская пресса, ссылаясь на министра иностранных дел Радослава Сикорского, сообщила о попытке поджога синагоги Ножиков в Варшаве с помощью бутылки с зажигательной смесью. Позже эту информацию подтвердил и пресс-офицер варшавской полиции Яцек Вишневский.

За нападением на синагогу могут стоять российские спецслужбы

Следует обратить внимание на слова главы польского МИД Сикорского, который в своем сообщении в Twitter (X) довольно прозрачно намекнул как на потенциальных исполнителей этого позорного поступка, так и на его возможных бенефициаров. В частности, он отметил: "…кто пытался поджечь синагогу коктейлем Молотова. Слава Богу, что никто не пострадал. Интересно, кто пытается сорвать нашу 20-ю годовщину вступления в ЕС? Может, те же, кто нацарапал звезды Давида на постройках в Париже?".

Это была отсылка к резонансному делу минувшей осенью, когда в Париже после ужасного нападения ХАМАС на Израиль на некоторых зданиях появились нарисованные вручную звезды Давида, которыми во времена Холокоста гитлеровцы маркировали дома, где жили евреи. По результатам расследования французских правоохранителей были обнаружены исполнители, напрямую связанные с российскими спецслужбами. Поэтому Радослав Сикорский не исключает подобного сценария и в Польше, учитывая деструктивную политику Российской Федерации, которую она ведет по всему миру. Данный инцидент стал довольно резонансным в Польше, вызвав реакцию на самом высоком политическом уровне. Да, сам польский президент Анджей Дуда осудил "позорное нападение на синагогу в Варшаве", отметив в своем Twitter (X), что "в Польше нет места антисемитизму! В Польше нет места ненависти!"

Ксенофобия распространяется в Польше и на бытовом уровне

Необходимо отметить, что на бытовом уровне количество ксенофобских преступлений и инцидентов постоянно растет. Только за последние дни можно вспомнить жестокое избиение в Варшаве гражданки Беларуси из-за того, что она говорила по-русски. Девушку приняли за украинку, поскольку агрессивные нападающие выкрикивали "возвращайся в Украину", о чем сообщило польское издание wprost.pl.

Характерным в этом инциденте стало то, что нападающими оказалась супружеская пара средних лет, что свидетельствует именно о распространении ксенофобских настроений среди рядовых граждан Польши. При этом пострадавшая гражданка Беларуси отметила, что живет в Польше уже 6 лет и столкнулась с ним впервые.

Ксенофобские настроения проникают даже в спортивную среду Польши

Кроме того, 28 апреля украинский футболист польского Ракува Владислав Кочергин попал в скандал после гостевого матча чемпионата Польши против Видзева, где наш полузащитник забил единственный и победный гол.

После матча Кочергину пришлось выйти на флешинтервью у трибуны с фанатами, постоянно провоцировавшими украинского игрока. Когда один из болельщиков попытался набросить Владиславу на голову шарф с эмблемой "Видзева", тот отреагировал обидными словами в сторону фанатов соперника. Следовательно, многие поляки в комментариях в соцсетях стали агрессивно нападать на украинского игрока, требуя его выбросить из страны, в частности предлагая ему "идти на фронт", или "возвращаться в свою грязную Украину". И хотя можно списать данный инцидент на неадекватность ультрас "Видзева", открыто дружащих с фанатами московского "ЦСКА", данная тенденция в Польше не может не настораживать.

Почему полякам не стоит портить отношения с украинцами

В общем, можно констатировать, что польский народ с присущим ему высоким уровнем национального самосознания и гордости достаточно легко поддается ксенофобским провокациям, проводниками которых нередко становятся как ультраправые, так и крайние левые политические движения. Однако в обоих случаях за этим часто могут стоять российские спецслужбы, которые еще со времен Советского Союза не оставили практику финансирования разного рода радикальных (как правых, так и левых) организаций, ставя своей целью дестабилизацию общества в европейских странах. Досадно также и то, что ксенофобская пропаганда и настроения быстро распространяются в польском быту.

Поэтому следует напомнить некоторым польским гражданам, что для их страны гораздо выгоднее сталкиваться с украинскими мигрантами, которые в культурно-религиозном, языковом и социальном плане весьма близки к жителям Польши, и могут легко стать очень полезными для польской экономики.

В других европейских странах процесс ассимиляции выходцев из мусульманских или африканских стран проходит гораздо труднее и драматичнее в силу их огромных религиозных, языковых, культурных и социальных разногласий. Поэтому каждый житель Польши должен понимать важность и необходимость дружеских отношений с украинцами, ведь Украина уже третий год собственной кровью защищает Европу, в том числе и Польшу, от вероятного военного вторжения со стороны России.