Умер актер Бернард Гилл, снявшийся в 'Титанике' и 'Властелине перстней'. Фото

Британский актер Бернард Хилл, известный по ролям капитана в фильме "Титаник" и короля Теодена во "Властелине колец", умер рано утром 5 мая. Ему было 79 лет.

Агент актера Лу Коулсон подтвердил его смерть BBC. Причины не раскрываются.

Коллеги Бернарда Хилла в сети прощаются со звездой, отмечая талант Гилла.

"Действительно чудесный актер. Для меня было большой честью встретиться с ним. Покойся с миром, Бенни", – написала в соцсети X шотландская музыкант Барбара Диксон.

Бернард Хилл родился в Манчестере в Северной Англии, в 1970 году окончил Манчестерскую политехническую школу драмы.

Впервые получил известность в Британии благодаря роли Йоссера Хьюза в сериале "Парни из Блэкстаффа". Фраза его героя "Дайте нам работу" стала популярной у протестующих в борьбе против правительства Маргарет Тэтчер из-за высокого уровня безработицы.

В 1982 году сыграл сержанта Путнема в фильме "Ганди" режиссера Ричарда Аттенборо, фильм получил премию "Оскар".

Всемирную славу актеру принесла роль капитана Эдварда Джона Смита в фильме "Титаник" (1997).

Также он известен по роли короля Теодена в кинотрилогии Питера Джексона "Властелин колец".

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