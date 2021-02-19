В Польше сказали, когда продадут Украине вакцину AstraZeneca

В Польше продадут Украине и другим странам вне Европейского Союза 4 млн доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 не раньше второго квартала 2021 года.

Препараты начнут перепродавать, когда производители перестанут задерживать поставки очередных партий в Польшу, передает Onet.

"Еще не определен конкретный срок перепродажи этих доз. Были ожидания, что это произойдет в апреле. Мы будем принимать решение после получения графика поставки на второй квартал от всех производителей, в частности от компаний Johnson & Johnson i CureVac", – рассказал заместитель главы Минздрава Польши Томаш Милковский.

Чиновник отметил, что Польша приобрела 20 млн доз вакцины AstraZeneca, 4 млн из которых на перепродажу. При этом полякам препарат доставят только во втором квартале 2021 года, а после чего они смогут продать часть.

"Сейчас еще нет подтверждения от этой компании, сколько она поставит нам доз во втором квартале. Но скорее всего реализация сделки не завершится во втором квартале 2021 года", - заявил чиновник.

Отметим, что всего в Польше закупили более 90 млн доз вакцины пяти производителей: Pfizer – 41 млн, AstraZeneсa – 20 млн, Johnson & Johnson – 17 млн, Moderna – 6,7 млн, CureVac – 5,7 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ дали рекомендации по применению вакцины AstraZeneca, которую получит Украина.