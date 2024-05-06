Байден может отказаться от участия в выборах президента США в пользу другого кандидата – Spiegel

В рядах Демократической партии США предполагают, что президент Джо Байден может отказаться от участия в выборах президента, которые запланированы на ноябрь 2024 года. Действующий глава Белого дома может предложить выдвинуть вместо него Мишель Обаму – жену экс-президента Штатов Барака Обамы.

Об этом сообщает издание Der Spiegel. Источники журналистов считают, что Байден может объявить о решении на партийном съезде в Чикаго в августе 2024 года.

По словам собеседников журналистов, в Демократической партии настолько серьезно обсуждают возможность замены кандидата на предстоящих выборах, что внесли соответствующий вопрос в социологические опросы населения.

СМИ пишет, что демократы рассматривают такой шаг после опроса среди американцев, которые сказали, что предпочли бы видеть президентом женщину, а Байден слишком стар для еще одного президентского срока. Две трети опрошенных жителей Штатов считают его слишком старым для того, чтобы управлять страной еще четыре года.

Многие также боятся и экс-президента Дональда Трампа, который "не сильно моложе действующего лидера страны и несколько дней в неделю проводит в суде из-за обвинений в попытке купить молчание порноактрисы".

Накануне Байден согласился принять участие в предвыборных дебатах с Трампом. Глава Штатов изменил свою позицию, ведь ведь несколько месяцев отказывался от дебатов.

Трамп ответил, что готов к ним "в любое время и любом месте" и призвал Байдена встретиться для дебатов в зале суда, где рассматривается одно из многочисленных судебных дел против бывшего президента, которые он считает политическим преследованием.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден имеет минимальное преимущество в один процентный пункт над своим соперником Дональдом Трампом. Выборы президента Соединенных Штатов должны пройти в ноябре этого года.

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