В Житомире жители штурмом взяли облсовет, протестуя против высоких тарифов. Фото и видео
В Житомире 15 января местные жители во время протестов против повышения коммунальных тарифов штурмом взяли облсовет.
Как пишет "Суспільне Новини", сначала участники акции пришли на территорию "Житомиргаза" и "Житомиргаз Збуту", далее отправились к зданию "Житомиртеплокоммунэнерго" и к местным органам власти (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Как пояснила митингующим представитель АО "Житомиргаз", все решения по транспортировке и доставке газа принимает центральная власть, на местах их только выполняют. Также с митингующими пообщались работники "Житомироблэнерго".
Позже акция протеста переместилась к областному совету, ее участники взяли здание штурмом и прошли в малый зал, где шло заседание президиума. Там они выдвинули свои требования к властям.
Затем протестующие пришли в горсовет. Их пригласили в сессионный зал для дальнейшего обсуждения ситуации.
Всего в акции протеста, по подсчету журналистов, приняли участие около 200–300 человек.
Организаторы анонсировали на 19 января следующую протестную акцию.
Впервые жители Житомирщины вышли на протест против повышения тарифов 10 января – в Коростене и Бердичеве; вторая акция состоялась 13 января – протестующие перекрывали дорогу в районе житомирской школы №10.
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