В Украине провели учебно-боевые пуски из ПТРК NLAW: попали точно в цель. Видео

В пятницу, 28 января, в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного провели учебно-боевые пуски из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) NLAW. Военные учились уничтожать условные цели с разных дистанций и позиций.

На рубежах от 300 до 600 метров были установлены мишени: боевая машина пехоты, САУ и МТ-ЛБ - все цели были поражены. Об этом сообщает издание Armyinform (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отметил представитель Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВС Украины полковник Николай Губень, подготовка инструкторов ПТРК состоялась в кратчайшие сроки. Только за 5 дней было подготовлено около 40 инструкторов ПТРК NLAW.

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В свою очередь подготовленные операторы ПТРК разъедутся по определенным подразделениям, чтобы подготовить новых специалистов. Также сообщается, что со следующей недели в 184 Учебный центр прибудет еще около 20 военнослужащих, чтобы получить специальность оператора ПТРК NLAW.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали учения по использованию британских новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW. Обучение стартовало 25 января в Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Напомним, 17 января стало известно, что Великобритания направила в Украину два военных борта с противотанковым оружием для оказания поддержки в условиях угрозы полномасштабной войны с Россией. При этом пилотам пришлось по неизвестной причине буквально сделать крюк, огибая воздушное пространство Германии.

В Российской Федерации отреагировали на поставки Украине оружия от Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "чрезвычайно опасной ситуацией".

К слову, Украина не может закупать у стран НАТО оружие из-за того, что Германия блокирует эту площадку. Однако страны-партнеры Украины могут оказывать военную помощь безвозмездно и обходить вето Берлина.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки. Он выразил надежду, что РФ сможет придерживаться дипломатического и мирного пути.