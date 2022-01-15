Украина не может получить оружие НАТО из-за Германии: эксперт сказал, как обойти вето

Украина не может закупать у стран НАТО оружие из-за того, что Германия блокирует эту площадку. Однако страны-партнеры нашей страны могут оказывать военную помощь безвозмездно и обходить вето Берлина.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. "Если мы что-то у кого-то хотим купить, то мы этого сейчас сделать не можем. Потому что нам Германия на натовской площадке все блокирует", – сказал он (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

"Думаю, настоящая причина – это российское лобби в Германии, которое таким образом мешает Украине просто быть сильнее. Но сами немцы это странным образом связывают с нежеланием эскалации конфликта", –заметил эксперт.

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Он добавил, что Украина не может договариваться о закупках оружия с отдельными странами-членами НАТО, поскольку "есть общая натовская площадка".

В то же время Кочевенко подчеркнул, что блокирование Германии не касается случаев предоставления Украине безвозмездной военной помощи.

"Я знаю, что уже и Литва, и Латвия говорили о том, что готовы оказать Украине военную помощь. Кроме того, есть достаточно большой военный груз, который США закупили и подготовили для афганской армии. Там тысячи тонн боеприпасов советского калибра, есть вертолеты. Украина включилась в борьбу за него", – сообщил эксперт.

Он добавил, что сейчас ВСУ испытывают наибольшую потребность в антидроновых винтовках, средствах радиоэлектронной борьбы, системах контрснайперской, контрбатарейной борьбы, а также в самих снайперских системах.

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