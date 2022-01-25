Украинские военные начали учения по использованию британских гранатометов NLAW. Фото

Ольга Ганюкова
Общество
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Украинские военные начали учения по использованию британских гранатометов NLAW. Фото

Украинские военные начали учения по использованию британских новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW. Обучение стартовало во вторник, 25 января, в Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Эти гранатометы на днях были предоставлены Правительством Великобритании в качестве помощи Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает издание АрмияINFORM.

Первое занятие посетил начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук. Обучение проводят инструкторы тренировочной миссии Великобритании в Украине "ORBITAL".

По словам Ткачука, скоро десятки украинских военнослужащих будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут учить своих коллег.

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Противотанковый ракетный комплекс NLAW

Он поблагодарил высшее военное руководство Украины за возможность начать эту подготовку, а также правительство Британии за помощь и поддержку украинской армии.

"Убежден, общими усилиями мы защитим нашу Родину от любых посягательств агрессора!" – добавил Ткачук.

Эти гранатометы на днях были предоставлены Правительством Великобритании
Обучение проводят инструкторы тренировочной миссии

В понедельник, 17 января, стало известно, что Великобритания направила в Украину два военных борта с противотанковым оружием для оказания поддержки в условиях угрозы полномасштабной войны с Россией. При этом пилотам пришлось по неизвестной причине буквально сделать крюк, огибая воздушное пространство Германии.

В Российской Федерации отреагировали на поставки Украине оружия от Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "чрезвычайно опасной ситуацией".

В среду, 19 января, британское оружие прибыло в Украину. Предполагается, что оружие, доставленное в Украину, включает противотанковые управляемые ракеты, такие как 84-мм противотанковая система AT4, которая широко используется членами НАТО. Это оружие может уничтожать наступающие танки и боевые машины, вертолеты и самолеты, летящие на малой высоте.

Напомним, что Украина не может закупать у стран НАТО оружие из-за того, что Германия блокирует эту площадку. Однако страны-партнеры Украины могут оказывать военную помощь безвозмездно и обходить вето Берлина.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки. Он выразил надежду, что РФ сможет придерживаться дипломатического и мирного пути.

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