Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, но есть нюанс: самолеты облетают Германию. Карта

Великобритания направила в Украину два военных борта с противотанковым оружием для оказания поддержки в условиях угрозы полномасштабной войны с Россией. При этом пилотам пришлось по неизвестной причине буквально сделать крюк, огибая воздушное пространство Германии.

Об этом сообщил у себя в Twitter основатель издания Conflict News Кайли Глен. Он опубликовал снимок радаров, на которых виден маршрут военно-транспортных самолетов C-17.

"Сегодня вечером в сторону Украины следует второй борт C-17 RAF, оба намеренно избежали воздушного пространства Германии. Интересно, отказывает ли ФРГ в доступе к своему воздушному пространству при полетах с оружием для Украины?", – указано в сообщении.

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Boeing C-17 Globemaster III — американский военно-транспортный самолёт. Разработан для замены грузового самолёта Lockheed C-141 Starlifter. Обычно борт выполняет стратегические воздушные перевозки грузов и войск, дополнительно — тактические миссии, перевозку больных и сбрасывание с самолёта грузов.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что правительство Германии настойчиво отказывается предоставлять современное вооружение Украине, несмотря на максимальное усиление российских войск у ее восточных границ. Вместо этого в немецком МИД ратуют за дипломатическое разрешение военного конфликта.