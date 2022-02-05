В Украине насчитали около 3 тыс. бомбоубежищ: часть из них не пригодны. Карта

По состоянию на конец декабря 2021 года в Украине насчитывалось более 21 тысячи защитных сооружений, включая противорадиационные укрытия. Примечательно, что часть из них частично или полностью не пригодны для использования.

Больше всего бомбоубежищ находится в городе Киев – 514. Об этом сообщает аналитический портал "Слово и Дело" (Чтобы посмотреть карту убежищ, доскролльте до конца страницы).

Кроме пяти сотен бомбоубежищ, в столице также есть 4,4 тыс. построек двойного назначения. Это цокольные и подвальные помещения, подземные автопаркинги, подземные переходы и метрополитен. Интерактивную карту укрытий столицы можно посмотреть здесь.

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После Киева наибольшее количество убежищ числится в Одессе – 353 мест для укрытия и около 800 сооружений двойного назначения. Расположение одесских хранилищ и противорадиационных укрытий можно посмотреть здесь.

Также три сотни бомбоубежищ есть в Харькове. Кроме этого в городе также насчитывается более 4,6 тысяч сооружений двойного назначения. Интерактивную карту убежищ можно посмотреть здесь.

Кроме того, в Украине есть еще несколько городов, где количество бомбоубежищ переваливает за сотню. В частности, это Запорожье – 273 бомбоубежища и около трех тысяч построек двойного назначения. В Днепре укрыться во время возможных боевых действий можно в 181 бомбоубежище, их адреса по ссылке.

В Ривном насчитывается 197 бомбоубежищ, в Черновцах – 135, в Луцке – 101, в Сумах – 120. В других областных центрах Украины меньше ста бомбоубежищ и противорадиационных укрытий. К примеру, во Львове есть 70 укрытий и около 6 тысяч сооружений двойного назначения, а в Ужгороде всего 42 бомбоубежища.

Ранее сообщалось, что в Киеве ключевым бомбоубежищем определен столичный метрополитен. В случае возможного нападения он будет готов принять людей, которые захотят тут укрыться.

Напомним, журналисты обнаружили в одном из помещений Киева, где должно быть бомбоубежище, стриптиз-клуб. Речь идет о подвале дома на улице Большая Васильковская 58.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко заверил, что столичные власти разрабатывает алгоритм действий на случай возможного вторжения российской армии на территорию Украины. В частности, инспектируют бомбоубежища, готовят план на случай отключения электроэнергии и обустраивают пункты территориальной обороны.