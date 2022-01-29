Терроборона, бомбоубежища и запасы горючего: Кличко рассказал, как Киев приготовился к войне

Власть Киева разрабатывает алгоритм действий на случай возможного вторжения российской армии на территорию Украины. В частности, в столице инспектируют бомбоубежища, готовят план в случае отключения электроэнергии и обустраивают пункты территориальной обороны.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 28 января. По его словам, в первую очередь должны быть защищены ключевые объекты инфраструктуры, их в городе около 500 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У Киева есть план действий. Мы проводили встречу мэров городов, у них нет так называемого конверта, где был бы четко расписан алгоритм, что нужно делать. Мы попытались собрать силовиков, задать вопрос. Был комментарий от министра обороны, что это превышение полномочий. То есть, мы должны ждать. В Киеве мы не ждем. Сделаем все, чтобы ключевые объекты инфраструктуры были защищены", – сказал Кличко.

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Он отметил, что уже разработан алгоритм в случае, если исчезнет электроэнергия, закуплены генераторы для больниц, есть запас топлива для транспорта, обустраиваются пункты терробороны.

"Большое количество людей записалось в территориальную оборону как резервисты. В случае чрезвычайной ситуации они вступают в ряды терробороны города и станут военнослужащими", – рассказал Кличко.

По его словам, в столице проинспектировали 500 бомбоубежищ. Кроме того, есть 4,5 тысячи бомбоубежищ двойного назначения – подземные паркинги, подвалы, которые смогут поместить более 2 миллионов человек.

"Там ремонт не нужен, они для временного использования. Но с другой стороны, важно использовать все ресурсы, чтобы защитить людей в случае агрессии. По нашим подсчетам, более 2 млн человек эти бомбоубежища в столице смогут поместить", – рассказал мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко в интервью телеканалу RT отметил необходимость и важность широкой поддержки Украины ее западными партнерами. Он заявил, что блокирование ФРГ военной помощи других стран вызывает разочарование и ставит под вопрос дружбу между государствами.