В киевском бомбоубежище оборудовали стриптиз-клуб. Фото и видео

Журналисты обнаружили в одном из помещений Киева, где должно быть бомбоубежище, стриптиз-клуб. Речь идет о подвале дома на улице Большая Васильковская 58.

Об этом говорится в сюжете телеканала СТБ. Это место указано на карте как бомбоубежище (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Охранник заведения в беседе с журналистами отметил, что там знают о предназначении помещения. Он заверил, что в случае чрезвычайной ситуации людей пустят в бомбоубежище.

О том же заявил и мэр Киева Виталий Кличко, комментируя сюжет в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Глава города пояснил, что те помещения, которые определены как бомбоубежища, но сейчас используются в коммерческих целях, даже если это стриптиз-клуб, в случае ЧС будут использоваться непосредственно по назначению.

"Мы просим прощения у владельцев этих помещений, но в час "Х" их придется использовать исключительно как бомбоубежище", – сказал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко заверил, что столичные власти разрабатывает алгоритм действий на случай возможного вторжения российской армии на территорию Украины. В частности, инспектируют бомбоубежища, готовят план на случай отключения электроэнергии и обустраивают пункты территориальной обороны.