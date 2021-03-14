В Украине начинается новый пик коронавируса, возможен локдаун, – академик НАН

В Украине начинается новый пик заболеваемости коронавирусом, наиболее интенсивным он может быть в апреле и мае. Поэтому не исключается введение нового жесткого карантина.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Как правило, вводят локдаун не когда пик заболевания, а когда он начинается, для того, чтобы предотвратить развитие заболевания. Возможно, в связи с тем, что у нас начинается второй пик заболеваемости, и наверняка он будет очень интенсивным в апреле и возможно мае, наверное надо было бы вводить какие-то меры предосторожности против распространения инфекции", – сказал академик.

Комиссаренко напомнил о том, что в Украине уже обнаружили "британский" штамм COVID-19, который считается более смертоносным, чем другие.

Ранее академик также говорил о том, что вакцинацию в Украине следует ускорить. По его словам, до конца текущего года нужно сделать прививки 30 млн человек.

Напомним, в Украине наиболее тревожная эпидситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области, на Закарпатье и Буковине. "На грани" также оказалась Львовщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые спрогнозировали ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине и отметили, где ожидается больше всего больных.