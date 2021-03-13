Степанов – о тревожной ситуации с COVID-19: мы вошли в трудный период распространения нового штамма
В Украине наиболее тревожная эпидситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области, на Закарпатье и Буковине. "На грани" также оказалась Львовщина.
Об этом в субботу, 13 марта, на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что на стабилизацию ситуации в этих регионах "направлены все силы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Степанов рассказал, что 12 марта посещал Львовскую область, которая пока не входит в "красную" зону. Он призвал мэра Львова Андрея Садового "не ждать, когда они перейдут этот опасный порог, и вводить на местном уровне определенные ограничительные меры, которые не повредят экономике, но позволят уменьшить темпы распространения эпидемии".
Глава Министерства здравоохранения добавил, что Украина "вошла в трудный период распространения нового штамма коронавируса". По его словам, мутация опасна как для пожилых, так и для молодых людей.
"Она поражает центральную нервную систему, почки, печень. Борьба с ней требует наших сплоченных действий, ответственности и самодисциплины", – написал Степанов.
Самым главным он назвал вакцинацию против COVID-19. Руководитель Минздрава призвал граждан делать прививки, поскольку на сегодня это – "единственный путь сохранить здоровье и жизнь".
"Те, кто сделает прививки – с большой вероятностью, если и заразятся, то переболеют легче, не попадут в больницу, не получат осложнений", – подчеркнул министр.
Напомним, ранее врачи из Ужгорода и Черновцов рассказали о критической ситуации с COVID-19. Медикам приходится искать места для инфицированных пациентов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
За 12 марта коронавирусом в Украине заболели рекордное количество детей (710) с начала 2021 года. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, 11 марта, – тогда заразились 649 несовершеннолетних.
Всего в стране за 12 марта было обнаружено 13 276 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализировали 3 967 пациентов. За все время пандемии официально подтверждено 1 451 744 случаев инфицирования.
Прививку от коронавируса за 12 марта сделали 9 304 украинца. С начала кампании вакцинации в Украине был привит 47 541 человек.