Степанов – о тревожной ситуации с COVID-19: мы вошли в трудный период распространения нового штамма

В Украине наиболее тревожная эпидситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области, на Закарпатье и Буковине. "На грани" также оказалась Львовщина.

Об этом в субботу, 13 марта, на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что на стабилизацию ситуации в этих регионах "направлены все силы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Степанов рассказал, что 12 марта посещал Львовскую область, которая пока не входит в "красную" зону. Он призвал мэра Львова Андрея Садового "не ждать, когда они перейдут этот опасный порог, и вводить на местном уровне определенные ограничительные меры, которые не повредят экономике, но позволят уменьшить темпы распространения эпидемии".

Глава Министерства здравоохранения добавил, что Украина "вошла в трудный период распространения нового штамма коронавируса". По его словам, мутация опасна как для пожилых, так и для молодых людей.

"Она поражает центральную нервную систему, почки, печень. Борьба с ней требует наших сплоченных действий, ответственности и самодисциплины", – написал Степанов.

Самым главным он назвал вакцинацию против COVID-19. Руководитель Минздрава призвал граждан делать прививки, поскольку на сегодня это – "единственный путь сохранить здоровье и жизнь".

"Те, кто сделает прививки – с большой вероятностью, если и заразятся, то переболеют легче, не попадут в больницу, не получат осложнений", – подчеркнул министр.

Напомним, ранее врачи из Ужгорода и Черновцов рассказали о критической ситуации с COVID-19. Медикам приходится искать места для инфицированных пациентов.

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