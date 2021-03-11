Украине грозит опасность, до конца 2021 года нужно вакцинировать 30 млн человек – академик НАНУ

Вакцинацию в Украине следует ускорить. До конца текущего года следует сделать прививки 30 млн человек.

Если вакцинация завершится позже, это может привести к опасным последствиям. Об этом в программе "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL рассказал академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

"Существует план Минздрава, согласно которому примерно половина населения должна быть иммунизирована к середине 2022 года. Я думаю, что это большая ошибка. Мы должны были бы завершить вакцинацию нашего населения – тех, кто за вакцинацию – до конца этого года", – подчеркнул ученый.

По его оценкам, кампания по вакцинации должна охватить большую часть населения страны. "Надо было бы планировать вакцинацию не половины населения, а примерно 30 млн человек", – заметил Комисаренко.

Ученый объяснил, почему вакцинация, растянутая во времени, может быть опасной. В частности, он рассказал, с какой скоростью появляются новые мутаций коронавируса.

"Если будет поздняя вакцинация, мы можем получить такие варианты вируса, которые уже будут малочувствительны или не чувствительны к вакцине, которую мы используем. Пока практически все варианты, которые есть на территории Украины, чувствительны к вакцинации. То есть вакцинация защищает нас от этих патогенов", – сказал академик.

"Мутация происходит примерно раз в 12 дней. То есть, если человек заразился вирусом, если он болеет в течение 20 дней, вирус может сделать в нем 1-2 мутации. Но в связи с тем, что человек болел и выздоровел, его иммунная система преодолела этот вирус, эта мутация осталась у этого человека и в конце концов исчезла. Но если человек болеет значительно дольше, тогда эти мутации накапливаются", – рассказал Комисаренко.

По его словам, в таком случае новая мутация может передаваться от человека к человеку и начинать распространяться. "Именно так и произошло в Англии, эта мутация стала гораздо более контагиозной, она распространяется с большей скоростью. Именно поэтому она охватила Великобританию и пошла в другие страны", – добавил ученый.

Как писал OBOZREVATEL, МОЗ разрешил делать прививки от коноравируса остатками вакцины не только лицам из групп риска, но и всем желающим.