В Украине подтвердили случаи заражения "британским" COVID-19 – СМИ

В Украине впервые подтвердили распространение на территории страны "британского" штамма COVID-19. Двух инфицированных этим вариантом COVID-19 выявили в Ивано-Франковске.

Об этом вечером в среду, 3 марта, заявило издание "Сегодня". Журналисты ссылаются на комментарий представителя Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

Как отмечают врачи, вакцина от коронавируса сохраняет эффективность и против мутаций COVID-19, в частности того, который впервые выявили в Соединенном Королевстве.

"Относительно "британского", то оно сработает как надо. Что касается других штаммов – здесь надо смотреть. Люди, которые будут привиты, они не заболеют "британским". А если они заболеют "южно-африканским", кто-то из них, то болезнь пройдет легко", – заявила вирусолог Алла Мироненко.

Она также сказала, что вакцина может исключить летальный исход в случае заражения штаммом COVID-19 из ЮАР.

Отметим: ранее 3 марта в Минздраве проинформировали, что в Украине циркулируют европейский, итальянский и испанский штаммы коронавируса. Других мутаций пока не было обнаружено, говорил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним:

В Соединенном Королевстве выявили мутацию N501Y, в результате чего многие страны ограничили авиасообщение с Великобританией.

В ВОЗ заявили, что причиной появления штамма N501Y могла стать возможность вируса приспосабливаться к окружающей среде и человеческому организму.

Также во Всемирной организации здравоохранения пояснили, что обнаруженные в Великобритании и Южно-Африканской Республике новые мутации отличаются друг от друга и являются разными вариантами COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, главврач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко сказал, что в Украине в 2021-м стали чаще болеть тяжелой формой коронавируса по сравнению с прошлым годом. У некоторых появляются необычные симптомы.