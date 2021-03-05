В Украине более 3,3 тыс. зараженных COVID-19 попали в больницы за сутки

В Украине диагноз коронавирус подтвердили еще в 10 155 человек, в частности 577 детей и 345 медицинских работников. Общее количество случаев на утро 5 марта достигло 1 384 917.

Из них 26 763 больных умерли от последствий заражения COVID-19 (+172), а 1 191 022 украинца переболели и вылечились (+4149). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Киеве – 910, Винницкой области – 816, Закарпатской – 748, Ивано-Франковской – 737 и Житомирской – 695. В больницы госпитализированы еще 3355 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 910 случаев;

Винницкая область – 816 случаев;

Волынская область – 277 случаев;

Днепропетровская область – 497 случаев;

Донецкая область – 334 случая;

Житомирская область – 695 случаев;

Закарпатская область – 748 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 737 случаев;

Киевская область – 690 случаев;

Кировоградская область – 69 случаев;

Луганская область – 50 случаев;

Львовская область – 646 случаев;

Николаевская область – 209 случаев;

Одесская область – 372 случая;

Полтавская область – 172 случая;

Ривненская область – 198 случаев;

Сумская область – 238 случаев;

Тернопольская область – 394 случая;

Харьковская область – 566 случаев;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 418 случаев;

Черкасская область – 204 случая;

Черновицкая область – 561 случай;

Черниговская область – 137 случаев.

В официальной статистике нет информации по заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных районов Луганщины и Донетчины, Крыма.

В течение суток в Украине осуществлено 83 756 тестирований, из которых 40 393 методом ПЦР и 16127 методом ПЦР, а еще 27 236 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. С начала пандемии в целом проведено 7 062 386 ПЦР-тестирований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны распространения коронавируса в Украине и даже допустил возвращение к жесткому карантину.

Со своей стороны врач-инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова говорит, что новый локдаун может ожидать Украину уже через несколько недель из-за увеличения случаев госпитализаций больных.