В Украине более 3,3 тыс. зараженных COVID-19 попали в больницы за сутки
В Украине диагноз коронавирус подтвердили еще в 10 155 человек, в частности 577 детей и 345 медицинских работников. Общее количество случаев на утро 5 марта достигло 1 384 917.
Из них 26 763 больных умерли от последствий заражения COVID-19 (+172), а 1 191 022 украинца переболели и вылечились (+4149). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.
Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Киеве – 910, Винницкой области – 816, Закарпатской – 748, Ивано-Франковской – 737 и Житомирской – 695. В больницы госпитализированы еще 3355 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 910 случаев;
Винницкая область – 816 случаев;
Волынская область – 277 случаев;
Днепропетровская область – 497 случаев;
Донецкая область – 334 случая;
Житомирская область – 695 случаев;
Закарпатская область – 748 случаев;
Запорожская область – 163 случая;
Ивано-Франковская область – 737 случаев;
Киевская область – 690 случаев;
Кировоградская область – 69 случаев;
Луганская область – 50 случаев;
Львовская область – 646 случаев;
Николаевская область – 209 случаев;
Одесская область – 372 случая;
Полтавская область – 172 случая;
Ривненская область – 198 случаев;
Сумская область – 238 случаев;
Тернопольская область – 394 случая;
Харьковская область – 566 случаев;
Херсонская область – 54 случая;
Хмельницкая область – 418 случаев;
Черкасская область – 204 случая;
Черновицкая область – 561 случай;
Черниговская область – 137 случаев.
В официальной статистике нет информации по заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных районов Луганщины и Донетчины, Крыма.
В течение суток в Украине осуществлено 83 756 тестирований, из которых 40 393 методом ПЦР и 16127 методом ПЦР, а еще 27 236 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. С начала пандемии в целом проведено 7 062 386 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны распространения коронавируса в Украине и даже допустил возвращение к жесткому карантину.
Со своей стороны врач-инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова говорит, что новый локдаун может ожидать Украину уже через несколько недель из-за увеличения случаев госпитализаций больных.
Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что в Украине подтвердился факт наличия "британского" штамма COVID-19.
В Минздраве назвали области, которым грозит "красная" зона из-за сложной ситуации с коронавирусом на сегодня.
Также там считают, что количество новых зараженных COVID-19 в Украине будет увеличиваться, но этот рост будет контролируемым.