Инфекционистка назвала возможные сроки начала нового локдауна в Украине

Новый локдаун может ожидать Украину уже через несколько недель из-за увеличения случаев госпитализаций больных коронавирусом.

Об этом заявила врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова в эфире ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я думаю, мы говорим о нескольких неделях, ведь так начиналось и в прошлый раз. Когда на Западной Украине мы видели высокое количество больных, считая, что нас это не коснется и пройдет мимо нас. Нас это коснется, вполне возможен третий локдаун", – отметила врач.

По мнению Булавиновой, сейчас необходимо вакцинировать всех медработников, которые имеют возможность получить прививку, и готовиться к следующей волне заболеваемости.

Эксперт отметила, что индийская вакцина Covishield является качественным препаратом и призвала медиков к вакцинации. Она добавила, что процедура прививания в Украине может ускориться, если в страну завезут большое количество вакцин.

"Если в Украину зайдет много вакцин – этапы могут развернуться параллельно и различные группы будут иметь доступ к вакцинам одновременно. Потому что только быстрая вакцинация будет иметь значение в вопросе снижения количества людей, умирающих от коронавируса, и тех, кого госпитализируют из-за вируса", – объяснила инфекционистка.

Напомним, Екатерина Булавинова вместе с другими врачами и знаменитостями вакцинировалась против коронавируса в эфире программы "Право на владу" в четверг, 4 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 4 марта, премьер Денис Шмыгаль признал начало третьей волны COVID-19 в Украине и допустил возвращение к жесткому локдауну.