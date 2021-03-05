Киев и еще четыре области стали лидерами по суточному приросту больных COVID-19
Столица Украины Киев снова "взяла" первенство по суточному приросту больных коронавирусом. В то же время не отстают от нее и области, которые ранее попали в "красную" зону карантина.
Речь идет о Житомирщине, Закарпатье, Прикарпатье, в списке есть и Винниччина. Во всех пяти регионах-лидерах на утро 5 марта зафиксировали 3906 новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные сайта СНБО.
В частности, больше всего заражений подтверждено в:
Киеве – 910 (всего 140 916);
Винницкой области – 816 (39883);
Закарпатской области – 748 (42839);
Ивано-Франковской области – 737 (67761);
Житомирской области – 695 (всего 53549).
Кроме этого, в Киеве выявлено наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 за сутки – 17 (всего умерли 2735 жителей). На Ивано-Франковщине болезнь унесла жизни 16 человек (в общем 1228), Винниччине – 13 (701), Закарпатье – 12 (968), Житомирщине – 6 (867).
Зато в столице больше всего пациентов излечились от коронавируса – 454 (всего 96 149). В Ивано-Франкивской области выздоровел 331 человек (50 600), Винницкой – 154 (28 439), Житомирской – 153 (45 093), Закарпатской – 116 (31663).
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр здравоохранения Максим Степанов назвал области, которым тоже грозит "красная" зона карантина из-за сложной ситуации с COVID-19.
В общем в Минздраве считают, что количество новых зараженных коронавирусом в Украине будет увеличиваться, но этот рост будет контролируемым.