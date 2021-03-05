Киев и еще четыре области стали лидерами по суточному приросту больных COVID-19

Столица Украины Киев снова "взяла" первенство по суточному приросту больных коронавирусом. В то же время не отстают от нее и области, которые ранее попали в "красную" зону карантина.

Речь идет о Житомирщине, Закарпатье, Прикарпатье, в списке есть и Винниччина. Во всех пяти регионах-лидерах на утро 5 марта зафиксировали 3906 новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные сайта СНБО.

В частности, больше всего заражений подтверждено в:

Киеве – 910 (всего 140 916);

Винницкой области – 816 (39883);

Закарпатской области – 748 (42839);

Ивано-Франковской области – 737 (67761);

Житомирской области – 695 (всего 53549).

Кроме этого, в Киеве выявлено наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 за сутки – 17 (всего умерли 2735 жителей). На Ивано-Франковщине болезнь унесла жизни 16 человек (в общем 1228), Винниччине – 13 (701), Закарпатье – 12 (968), Житомирщине – 6 (867).

Зато в столице больше всего пациентов излечились от коронавируса – 454 (всего 96 149). В Ивано-Франкивской области выздоровел 331 человек (50 600), Винницкой – 154 (28 439), Житомирской – 153 (45 093), Закарпатской – 116 (31663).

Как сообщал OBOZREVATEL: