В результате вражеского удара по полигону на Львовщине погибли 9 человек, 57 ранены

Авиаудар войск РФ по Яворивскому полигону на Львовщине, нанесенный утром 13 марта, привел к десяткам жертв. Из-за действий российских оккупантов девять человек погибли, а 57 получили травмы.

Об этом на пресс-конференции рассказал глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий. Его слова цитирует "24 канал".

Напомним: около 05:35 воскресенья, 13 марта, российские оккупанты нанесли новые ракетные удары во Львовской и Ивано-Франковской областях. Отмечалось, что на Львовщине противник попал в Международный центр миротворчества и безопасности. По предварительным данным, было выпущено восемь ракет. В Ивано-Франковске обстрел велся в районе аэропорта.

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