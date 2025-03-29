Президент США Дональд Трамп стремится продемонстрировать свою эффективность и его мысли кружатся вокруг даты 29-30 апреля, когда его второй администрации стукнет 100 дней. Его команда должна показать к этой дате позитивный результат народной поддержки, которая сейчас выглядит довольно шаткой. Если сопоставить текущие показатели опросов, предоставленные Rasmussen, The Economist, Reuters/Ipsos, Civiqs Polls и Morning Consult, то 51-52% американцев не одобряют работу Трампа. Подобные цифры бьют по его самолюбию, ведь, к примеру, его российскому визави Путину рисуют совсем иные показатели "поддержки": по данным ФОМ диктатору доверяют 80% россиян.

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Как один из секретов путинского рейтинга, помимо фееричного очковтирательства, может рассматриваться его показная, токсичная маскулинность в политике. К примеру, на фоне более 900 тысяч потерь личного состава в Украине, он без малейшей тени сомнения вещает о том, как российская армия наступает по всей линии боевого столкновения. Масштабы смертей, людских страданий, разрушений безумного старикана не волнуют. Главное давить, крушить, имитировать силу и уверенность.

Похоже у Трампа начинают лучше понимать глубину путинской упоротости и отсутствие желания сворачивать войну против Украины. Если милитаристский спич в Мурманске – словесная эквилибристика, то усиление террористических атак на украинские города и разворачивание наступательных операций в Сумской области, говорят, что Москва даже не помышляет о сворачивании агрессии.

Попытки нащупать точки для деэскалации на трехсторонних переговорах в Эр-Рияде не выглядят убедительными, вопреки оптимизму Трампа. Последний обещал закончить войну за 24 часа, а теперь вынужден заземлится и постепенно переходит к использованию турецких и французских заготовок по частичному перемирию. Однако даже столь умеренные предложения РФ встречает с неприятием. Оценки эффективности переговоров разнятся: Трамп говорит о "большом прогрессе", российский переговорщик Карасин не считает их результативными. В обмен на перемирие в Черном море россияне хотят частичного снятия санкций, в том числе со стороны ЕС, но как этого добиться на фоне разногласий Вашингтона и Брюсселя непонятно. Будет ли какая-то ясность к середине апреля, когда пройдет второй раунд эр-риядских переговоров, понимание отсутствует.

В Белом доме вероятно уже не надеются сделать "мир" в Украине фишкой первых 100 дней Трампа 2.0, а потому внимание резко переключилось на Гренландию. Самый большой остров планеты, являющийся автономной областью Дании, посетил вице-президент Джей Ди Вэнс. Проблема присоединения Гренландии к США своеобразная мечта Трампа, и он ищет пути ее реализации. Американский лидер заявил: Вашингтон нуждается в Гренландии для мира во всем мире, остров нужен для безопасности США, ведь вокруг него повсюду российские и китайские корабли.

В свою очередь Вэнс вместе с супругой Ушей по прибытии на Американскую военную базу Питуффик заявил, дескать Копенгаген не обеспечил безопасность острова, плохо относился к местному населению, и питает надежду, что в случае провозглашения независимости Гренландия мирно войдет в состав США. Команда Трампа готовится к схватке с Россией за Арктику, она осознает, что глобальное потепление меняет транспортно-логистическую и сырьевую составляющие современной геополитики, а значит регион станет зоной серьезного противостояния.

Путин с одной стороны радуется, как гренландский вопрос отвлекает мировое общественное мнение от Украины и вносит раскол по линии ЕС-США. Но в тоже время у него нарастает страх: если американцы и НАТО усилят военное присутствие в Арктике, то нельзя исключать возникновение больших рисков для российского Заполярья.

Пока Путин потерял миллионную армию и оккупировал лишь 125 тыс. кв. км. чужой земли в Украине, он предоставил США козыря для экспансии в Арктике. Здесь проблема не столько в Гренландии, которая и так под контролем Запада. Дело в том, что милитаризация арктических пространств приведет к утрате РФ контроля над безлюдным Заполярьем. Это 28% российской территории или 4,8 млн. кв. км.