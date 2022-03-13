Резников об атаке России на полигон на Львовщине: нужно принять меры, чтобы остановить это, закройте небо

Министр обороны Алексей Резников в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной. Он обратился к Западу после атаки российских оккупантов на Яворовский полигон во Львовской области.

Резников подчеркнул, что на этом полигоне работают, в том числе, иностранные инструкторы. Об этом он написал у себя в Twitter.

По словам главы оборонного ведомства, бомбардировка полигона – это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы Европейского союза и стран НАТО.

"Россия атаковала Международный центр по поддержанию мира и безопасности под Львовом. Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!", – призвал Резников.

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russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2022

Напомним, около 05:35 воскресенья, 13 марта, российские оккупанты нанесли новые ракетные удары во Львовской и Ивано-Франковской областях. Отмечалось, что на Львовщине противник попал в Международный центр миротворчества и безопасности. По предварительным данным, было выпущено восемь ракет. В Ивано-Франковске обстрел велся в районе аэропорта.

В результате авиаудар войск РФ по Яворивскому полигону на Львовщине, нанесенный утром 13 марта, привел к десяткам жертв. Из-за действий российских оккупантов девять человек погибли, а 57 получили травмы.

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