На Львовщине и Ивано-Франковщине прогремели взрывы: оккупанты не прекращают атак

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Российские оккупанты нанесли новые удары в Ивано-Франковской и Львовской областях. Взрывы прогремели в воскресенье, 13 марта, около 5:35.

Об этом пишут в социальных сетях. Также о взрывах в Telegram сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Утро снова началось с рашистских атак. Взрывы слышно во Львовской области и Ивано-Франковске", – подчеркнул он.

Отметим, что этой ночью сирены звучали практически во всех регионах Украины. в некоторых из них под утро уже прозвучал отбой.

Подробностей о взрывах пока нет.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшим утром взрывы прогремели в Днепре, а также в Василькове, возле Броваров и Кропивницкого.

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