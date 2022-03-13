На Донетчине под обстрел попал эвакуационный поезд: есть жертва

Российские оккупанты обстреляли пассажирский поезд в Донецкой области, направлявшийся для осуществления эвакуационного рейса. Вагоны были повреждены обломками боеприпасов, погибла одна из проводниц, еще одна получила ранение.

Событие произошло в ночь на 13 марта возле станции Брусин. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Укрзалізниці".

Отмечается, что поезд направлялся для эвакуационного рейса в город Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, оказавшихся в зоне ожесточенных боевых действий.

От нанесенных повреждений одна из проводниц погибла, другая получила ранение – женщину доставили в больницу Славянска, где ей оказывается помощь.

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"Это ужасный удар по тем, кто ежедневно спасает гражданских украинцев и проложил "дорогу жизни" для уже более 2 млн спасенных", – отметили в "Укрзалізниці".

Там добавили, что компания сейчас прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров. В том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале в Лимане.

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