По итогам атак недели.

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Дорогие мои земляки и не только земляки!

Нас будут кошмарить постоянно, чтобы сделать сговорчивее. Чтобы любое перемирие на любых условиях не было воспринято обществом в штыки.

Не скажу, что это отличный план, но на часть украинцев такой террор так и подействует.

Людям страшно. Это совершенно естественное чувство, на то и расчет. Поэтому на нас и летят сотни дронов за ночь, а с таким количеством ПВО справится трудно. Тем более что есть еще и финансовая сторона: сбивать тарахтелку стоимостью 40 к долларов ракетой стоимостью в 300 к не комильфо. И ракет у нас ограниченное количество, их приходится прибегать для ракетных атак.

В общем, враг выбрал рациональную и правильную тактику: среди сотни шахедов полсотни "пустышек" – обманок, которые перегружают наше ПВО. А другая половина снаряжена взрывчаткой и термобаром, и где какой снизу не разобрать. Получается дешево и сердито.

Думаю, что спокойных ночей и раньше было немного, а теперь "перемирие" у нас будет пару раз в неделю, если не чаще. Противодействовать этому будут, но сообразно возможностям: выше головы мы не прыгнем.

Поэтому подальше от окон, правило двух стен. Слышите задорное гудение поблизости – выйдите в коридор. Им все равно кого убить. Сейчас их цель гражданская инфраструктуру и люди. Чем больше жертв и раненых, тем лучше эффект. Нас принуждают к покорности, нас хотят заставить смириться. У России большой опыт принуждения и усмирения. Сработает ли он на этот раз, зависит от нас. Они думают, что сработает, мне почему-то кажется, что нет.