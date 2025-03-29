Госсекретарь Соединённых Штатов пообещал, что США будут содействовать миру в Украине "столько, сколько будет нужно"…

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Ау, кажется, этот замечательный оборот, эту великолепную конструкцию мы совсем недавно от кого-то уже слышали?

Да, у Байдена это было о помощи в войне, а у Рубио – касательно "борьбы за мир", однако же практический смысл – тот же самый: воюйте столько, сколько нам, американцам, надо, а нам надо подольше!

Только Байдену это было нужно, чтобы руками Украины как можно дольше ослаблять россию, а новым американским мародёрам – чтобы руками мордора забрать у Украины всё, что у неё есть под землёй, оставив мордору безлюдную поверхность.