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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Рубио это Байден сегодня, или Трампушка-мародёрушка?

Рубио это Байден сегодня, или Трампушка-мародёрушка?

Госсекретарь Соединённых Штатов пообещал, что США будут содействовать миру в Украине "столько, сколько будет нужно"…

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Ау, кажется, этот замечательный оборот, эту великолепную конструкцию мы совсем недавно от кого-то уже слышали?

Да, у Байдена это было о помощи в войне, а у Рубио – касательно "борьбы за мир", однако же практический смысл – тот же самый: воюйте столько, сколько нам, американцам, надо, а нам надо подольше!

Только Байдену это было нужно, чтобы руками Украины как можно дольше ослаблять россию, а новым американским мародёрам – чтобы руками мордора забрать у Украины всё, что у неё есть под землёй, оставив мордору безлюдную поверхность.

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