В Волновахе оккупанты обстреляли храм Николая Чудотворца: священник заявил, что простит их, когда будет отпевать. Фото

В Волновахе Донецкой области оккупанты обстреляли храм Николая Чудотворца. Из-за действий россиян, город разрушен почти полностью.

О попадании в здание храма в Facebook сообщил игумен Макарий Дядюсь. Он отметил, что простит оккупантов только тогда, когда будет отпевать (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Боль в груди разрывает сердце, наполняется злостью и жаждой уничтожать врага голыми руками. Прошу у Бога трезвого ума и твердой руки. Эти москали ранили мое сердце, прощу тогда, когда буду их отпевать за упокой", – написал священник.

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Храм Святого Николая Чудотворца был построен в честь военнослужащих 51-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые погибли в этом городе в 2014 году. Фундамент был заложен в 2017-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты обстреляли Свято-Успенскую Святогорскую лавру в Донецкой области. В церкви на тот момент находились более 500 беженцев, среди которых было 200 детей.

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