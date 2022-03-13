Количество жертв вражеской атаки на полигон на Львовщине возросло: погибли 35 человек, 134 ранены

Ракетный удар войск РФ по Международному центру миротворчества и безопасности (бывший Яворивский полигон) во Львовской области привел ко многим жертвам среди военных и гражданских. Официально подтверждены смерть 35 и ранение 134 человек.

Уточненные данные привел глава Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. Отметим, что ранее он сообщал о девяти погибших и 57 травмированных.

По словам чиновника, по состоянию на 12:00 почти все пожары на территории Центра ликвидированы. Взрывотехники и другие специалисты разобрали большую часть завалов и обследуют территорию.

"Должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше Героев: 35 человек погибли в результате обстрела, еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. От имени всей Львовщины выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Мы не забудем ни одного Героя, и не простим ни одного оккупанта!", – подчеркнул он.

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Козицкий подчеркнул, что медики сейчас нуждаются в помощи местных жителей и призвал их отслеживать потребности военного госпиталя на Facebook-странице Фонда поддержки медицины для военных.

Напомним: около 05:35 воскресенья, 13 марта, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовщине. Противник попал в Международный центр миротворчества и безопасности. В то же время атаке подвергся и Ивано-Франковск – там обстрел велся в районе аэропорта.

Глава Львовской ОВЦА добавил, что авиаудар оккупанты совершили с акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратово, РФ. В общей сложности захватчики выпустили более 30 крылатых ракет. Часть из них была сбита украинской системой противовоздушной обороны.

"Еще раз подчеркиваем и обращаемся ко всем правительствам стран НАТО: NATO, close the sky over Ukraine! Закройте небо над Украиной или предоставьте нам военные самолеты! Сейчас, когда обстрелы приближаются к границам стран НАТО, – именно тот решающий момент!" – заявил Козицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр обороны Алексей Резников обратился к Западу после атаки российских войск на Яворивский полигон во Львовской области. Он в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной.

Военный журналист Юрий Бутусов после атак оккупантов утром 13 марта призвал украинцев не размещать в сети данные об объектах военной инфраструктуры. По его словам, с помощью этой информации оккупанты определяют цели для ракетных и авиационных ударов.

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