В Карпатах спасли туриста, получившего травму во время катания на лыжах. Фото

11 декабря в Украинских Карпатах в районе горы Драгобрат травмировался турист, катавшийся на лыжах и выехавший за пределы трассы. Специалисты горных поисково-спасательных отделений пгт Ясиня и села Квасит отыскали мужчину и оказали ему доврачебную помощь.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, 30-летний житель города Косив (Прикарпатье) получил травму ноги. Его транспортировали с помощью акьи (санок-носилок для травмированных. – Ред.) к кресельному подъемнику, откуда доставили в Раховскую районную больницу.

Отметим, что сообщить спасателям о ЧП, случившемся в горах, теперь можно будет с помощью мобильного приложения для передачи сигналов SOS, которое заработало в Украине пока в тестовом режиме. Его запуск состоялся в рамках усовершенствования системы GPS-мониторинга для усиления безопасности туристов. С его помощью можно одним нажатием отправить голосовой звонок или передать сигнал бедствия с географическими координатами при возникновении чрезвычайных событий в горной местности.

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Напомним, 4 декабря в Карпатах потерялось трое мужчин. Двое из них вышли на связь, поиск одного еще продолжался несколько дней. Туристы катались на снегоходах в районе горной долины Руна и заблудились. К поискам были привлечены четыре горных поисково-спасательных отделения. Однако 7 декабря заблудившегося туриста Ивана Когута нашли мертвым.

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