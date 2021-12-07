Пропавшего в Карпатах туриста нашли мертвым. Детали трагедии

На Закарпатье нашли тело туриста Ивана Когута, пропавшего 4 декабря в горной долине Руна во время катания на снегоходе. Его поиски продолжались до сих пор.

Об этом сообщается в Telegram Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Тело 50-летнего мужчины было обнаружено 7 декабря в 13:53.

Других подробностей пока не сообщается.

Всего к поискам привлекалось 90 человек и 33 единицы техники. Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.

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Напомним, Иван Когут, житель поселка Большой Березный Закарпатской области, 4 декабря вместе с двумя ужгородцами отправился кататься на снегоходах, однако из-за плохой видимости оторвался от группы.

На следующий день двое его знакомых самостоятельно добрались до турбазы в Лумшорах, в нескольких десятках километров от долины Руна.

Спасатели нашли снегоход Когута, но следов его самого не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Карпатах был найден Алексей Стефанцов, который отстал от группы туристов во время подъема на гору Говерла. На поиски 6-летнего ребенка полиция направила все подразделения по привлечению службы спасателей и волонтеров.