Карпаты засыпало снегом: появились красочные фото заснеженных вершин
Украинские Карпаты практически полностью засыпало снегом. В частности, на горе Пип Иван Черногорский держится ясная погода, температура -5 градусов, ветер северо-западный 4-5 м/с.
Об этом сообщили в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста, опубликовав живописное фото с заснеженной вершины. Белоснежные виды, судя по веб-камерам на портале Sniginfo, можно наблюдать также на Буковеле, Драгобрате и других горнолыжных курортах. Кое-где снег продолжает падать.
Напомним, еще 8 декабря Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра сообщил, что в Карпатах на снеголавинной станции, расположенной на горе Пожижевская, насыпало 45 см снега. На Плае снега на несколько см меньше – 43, а на посту "Драгобрат" высота снежного покрова достигла 76 см. Метеорологи предупредили об опасности схождения снежных лавин. Туристам посоветовали воздержаться от походов в горы.
А 3 декабря снегопад помешал матчу 17-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд между "Вересом" и "Динамо". Встреча должна была пройти в городке Березне Ривненской области, однако после проверки состояния газона судейской командой была отменена. В конце концов, футболисты покинули стадион.
Как сообщал OBOZREVATEL:
настоящая зима пришла в Карпаты еще в конце ноября. Горы засыпали снегом, температура воздуха там опустилась до -12 градусов.
7 декабря в Карпатах также опустилась температура и пошел сильный снег. В связи с ухудшением погодных условий, видимость в горах была ограничена до 40-50 метров.