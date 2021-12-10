Карпаты засыпало снегом: появились красочные фото заснеженных вершин

Украинские Карпаты практически полностью засыпало снегом. В частности, на горе Пип Иван Черногорский держится ясная погода, температура -5 градусов, ветер северо-западный 4-5 м/с.

Об этом сообщили в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста, опубликовав живописное фото с заснеженной вершины. Белоснежные виды, судя по веб-камерам на портале Sniginfo, можно наблюдать также на Буковеле, Драгобрате и других горнолыжных курортах. Кое-где снег продолжает падать.

Видео дня

Напомним, еще 8 декабря Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра сообщил, что в Карпатах на снеголавинной станции, расположенной на горе Пожижевская, насыпало 45 см снега. На Плае снега на несколько см меньше – 43, а на посту "Драгобрат" высота снежного покрова достигла 76 см. Метеорологи предупредили об опасности схождения снежных лавин. Туристам посоветовали воздержаться от походов в горы.

А 3 декабря снегопад помешал матчу 17-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд между "Вересом" и "Динамо". Встреча должна была пройти в городке Березне Ривненской области, однако после проверки состояния газона судейской командой была отменена. В конце концов, футболисты покинули стадион.

Как сообщал OBOZREVATEL: