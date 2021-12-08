В Карпатах намело полметра снега: туристов предупредили об опасности. Фото и видео

В Карпатах на снеголавинной станции, расположенной на горе Пожижевская, насыпало 45 см снега. На Плае снега на несколько см меньше – 43, а на посту "Драгобрат" высота снежного покрова достигла 76 см.

Об этом сообщил Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах на своей странице в Facebook. По информации метеорологов, температура воздуха в горах составляет -6...-7 мороза, снег свежий, слабо закрепленный.

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По словам руководителя Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимира Фриговича, на метеостанции "Долина" насыпало 23 см снега, в Яремче высота снежного покрова по состоянию на 8 часов утра достигала 24 см, в Коломие – 20 см, в Ивано-Франковске – 13. Об этом он рассказал в комментарии "Укринформу".

Метеорологи предупреждают об опасности схождения снежных лавин. Туристам советуют воздержаться от походов в горы.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с интенсивным приростом снежного покрова, удержится 8 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Настойчиво советуем воздержаться от походов на высокогорье!", – говорится в сообщении.

По информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, на трассах Прикарпатья в ночное время работала дорожная спецтехника. По состоянию на данный момент покрытие трасс мокрое, местами – заснеженное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах существенно опустилась температура и пошел сильный снег. В связи с ухудшением погодных условий, видимость в горах ограничена.