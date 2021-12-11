В Украине появилось мобильное приложение для передачи сигналов SOS в горах: как работает

В Украине в тестовом режиме заработало мобильное приложение для передачи сигналов SOS "Спасение в горах". Его запуск состоялся в рамках усовершенствования системы GPS-мониторинга для усиления безопасности туристов.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Ивано-Франковской области, приложение предназначено для коммуникации туристов со спасательной службой. С его помощью можно одним нажатием отправить голосовой звонок или передать сигнал бедствия с географическими координатами при возникновении чрезвычайных событий в горной местности.

Отмечается, что приложение будет доступно для смартфонов на операционной системе Android и iOS.

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Напомним, 4 декабря в Карпатах потерялось трое мужчин. Двое из них вышли на связь, поиск еще одного продолжался несколько дней. Туристы катались на снегоходах в районе горной долины Руна и, потеряв ориентир, заблудились. К поискам были привлечены четыре горных поисково-спасательных отделения: 20 спасателей, 4 единицы техники, а также 6 волонтеров на двух автомобилях. 7 декабря турист Иван Когут был найден мертвым.

Напомним, в октябре 2021 в мобильном приложении "Вдома" изменился алгоритм работы. Обновились правила въезда в Украину для невакцинированных людей. Приложение необходимо будет устанавливать на 72 часа до момента, пока человек сделает ПЦР или тест на антиген. При этом постоянно проходить проверку по данным геолокации и делать фото уже не нужно.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в украинских Карпатах потерялся 6-летний Алексей Стефанцев. Он отстал от группы туристов при подъеме на гору Говерла. На поиски мальчика полиция направила все подразделения по привлечению службы спасателей и волонтеров.