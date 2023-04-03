В Кабмине отреагировали на петицию о сохранении УПЦ: Шмыгаль дал поручение

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отреагировал на петицию относительно судьбы УПЦ Московского патриархата. Он заявил, что поднятые в ней вопросы поручено проработать.

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Ответ премьера появился на сайте Кабмина 1 апреля. Сама петиция набрала необходимое количество голосов – 25 тысяч – 15 марта.

"Учитывая, что поднятые в петиции вопросы носят комплексный характер, Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и Кабинет министров Украины", – говорится в ответе главы правительства.

Автором петиции указана Юлия Коминко. В документе она призывает "не запрещать" УПЦ МП, поскольку ее верующие "считают невозможным возлагать преступления отдельных граждан на весь разветвленный институт, которым является УПЦ, и на этом основании прибегать к его юридическому запрету".

"Мы не заслуживаем клеймо коллаборантов и агентов ФСБ", – говорится в тексте петиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ провела ряд обысков в помещениях УПЦ МП, обнаружив множество запрещенных предметов. На некоторых объектах даже нашли оружие.

– 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Монахи должны были покинуть территорию лавры до 29 марта.

– Епископ УПЦ МП митрополит Павел заявил, что УПЦ МП не намерена покидать лавру, якобы имея законное право оставаться там до конца судебного процесса.

– СБУ сообщила Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

– 1 апреля суд избрал меру пресечения скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу – круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Также он должен ограничить контакт с прихожанами. В суде на Павла надели электронный браслет.