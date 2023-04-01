Митрополиту УПЦ МП Павлу надели электронный браслет в зале суда, несмотря на его возражение. Видео

Шевченковский районный суд определил опальному митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу Лебедю носить электронный браслет на протяжении всех 60-ти дней домашнего ареста. Отслеживающее устройство сотрудники полиции надели священнику прямо в зале заседания, однако этому предшествовало словесное сопротивление подсудимого.

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Это зафиксировано на кадрах, опубликованных украинскими СМИ. Павел на камеру закатал обе штанины, чтобы показать сотруднику правоохранительных органов, что его ноги не в состоянии держать металлический браслет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня все полопаны сосуды, вот здесь такие вены большие.. Можете вешать, конечно, но это будет на вашей совести", – заметил митрополит.

В дискуссию вмешался адвокат Павла, который подчеркнул, что его подзащитный не отказывается от ношения браслета по постановлению суда, однако не может это делать по состоянию здоровья. Поскольку неудовлетворительное состояние ног священника не смогли подтвердить ни справками, ни телефонным звонком его врачу, то все же трекер был нацеплен на правую лодыжку.

"Вот смотрите, что в нашей стране делают с неугодными", – посетовал Павел, обращаясь к журналистам,

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ опубликовала записи телефонных разговоров митрополита Павла, известного, как "Паша Мерседес". На аудиоперехватах он открыто поддерживал военную агрессию РФ против Украины, а также оскорблял защитников Украины.

Также у одиозного священнослужителя заметили шарф элитного бренда Louis Vuitton. Если аксессуар Петра Лебедя – оригинал, а не подделка, то он стоит 687 долларов – это примерно 25 200 грн.