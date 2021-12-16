В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение: появились подробности

В среду, 15 декабря, в Надворнянском районе на Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера. Эпицентр находился южнее города Надворная на глубине 5 км.

Об этом сообщается на сайте Главного центра специального контроля. Это землетрясение относится к едва ощутимым.

Колебания могли заметить лишь некоторые люди, которые находились внутри помещений, особенно на верхних этажах многоэтажек.

В течение этого года на территории Надворнянского района было уже семь подземных толчков, предыдущий – 19 ноября с магнитудой 2,6.

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Напомним, 29 октября в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Его эпицентр находился в 10 км от Надворной на глубине 2 км. Магнитуда землетрясения составила 2,5 по шкале Рихтера.

На Черниговщине также зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4. Едва ощутимые подземные толчки произошли 7 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, у побережья Индонезии недалеко от острова Флорес произошли сильные подземные толчки магнитудой от 7,3 до 7,6. В связи с этим возникла угроза цунами.

В Турции в районе юго-восточной провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,9, а в турецком городе Эрзурум (расположен на северо-востоке страны) – магнитудой 5,1.

На востоке Японии 12 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера. Предварительно, оно не вызвало разрушений.

В октябре после мощного землетрясения на берег японского острова Иводзима выбросило военно-транспортные корабли. Известно, что эти суда-призраки затонули в Тихом океане еще 76 лет назад. Речь идет о транспортных кораблях Японии, захваченных и затопленных вооруженными силами США во время битвы за Иводзиму в 1945 году.