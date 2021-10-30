В Карпатах произошло новое землетрясение: появились подробности

В пятницу, 29 октября, в Ивано-Франковской области произошло новое землетрясения. Его эпицентр находился в 10 километрах от города Надворная на глубине двух километров.

Подземные толчки зафиксировали в 15:26 на юго-запад от населенного пункта, магнитуда землетрясения составила 2,5 по шкале Рихтера. Об этом сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что такие колебания относят к неощутимым. Они незаметны для людей, так как их интенсивность находится ниже границы чувствительности людей.

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С начала 2021 года в Надворнянском районе произошел целый ряд землетрясений: 30 марта (магнитуда 2,5), 11 мая (магнитуда 2,6), 4 и 8 июня (магнитуды 2,1 и 2,5 соответственно).

В Центре также обратились ко всем украинцам с просьбой сообщать им о землетрясениях. Людей просят описать свои ощущения во время подземных толчков. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте.

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