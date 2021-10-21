В Японии после землетрясения всплыли корабли, утонувшие при битве за Иводзиму 76 лет назад. Видео

В Японии на берег острова Иводзима после мощного землетрясения выбросило военно-транспортные корабли, которые затонули в Тихом океане 76 лет назад. Их называют кораблями-призраками.

Кадры опубликовало издание news.tv-asahi. Речь идет о транспортных судах Японии, которые были захвачены и затоплены армией США во время битвы за Иводзиму в 1945 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На поверхности оказались остовы 24 судов, которые лежат на вулканическом пепле. Как отмечается, причиной того, что корабли всплыли, стали извержения вулканов, а также сейсмическая активность вокруг Иводзимы.

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Всплывшие остатки кораблей в настоящее время служили в качестве волнорезов – для защиты других кораблей. В частности тех, которые доставляют на остров военные грузы и военнослужащих.

Сам остров Иводзима находится в 1200 км от города Токио. Битва за него длилась с 16 февраля по 26 марта 1945 года. В ней погибли около 7 тысяч американцев и около 20 тысяч японцев.

В те годы это был хорошо укрепленный военный объект с развитой системой тоннелей и траншей.

После капитуляции японских войск здесь располагалась военно-морская база Соединенных штатов. Остров обратно вернули стране после 1968 года и он опять стал военной базой. Там запрещено находиться гражданским лицам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в японской префектуре Кумамото началось извержение самого большого вулкана в стране Асо. В среду, 20 октября, он выбросил столб пепла на высоту около 3,5 километра. Разрушений не было, но камни разлетались в радиусе 1 км.