В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5 баллов: появились подробности

На востоке Японии 12 декабря произошло землетрясение с предварительной силой в пять баллов по шкале Рихтера. Предварительно, оно не вызвало разрушений.

Поземные толчки зафиксировали в 03:21 воскресенья по местному времени. Об этом сообщает общественная телекомпания NHK.

Отмечается, что эпицентром землетрясения стала южная часть японской префектуры Ибараки, расположенная к востоку от Токио.

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Жители столицы в соцсетях писали, якобы видели здания, которые сотрясались от землетрясения. При этом сообщений о повреждениях и пострадавших не поступало.

Напомним: в прошлый раз сильное землетрясение в Японии произошло 7 октября. Подземные толчки магнитудой 6,1 зарегистрировали возле столицы Токио и близлежащих районов. В результате этого там выключилось электричество и остановилась работа железных дорог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2021-го после мощного землетрясения на берег японского острова Иводзима выбросило военно-транспортные корабли. Известно, что эти суда-призраки затонули в Тихом океане еще 76 лет назад.