В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6, есть угроза цунами. Фото и видео

У побережья Индонезии недалеко от острова Флорес произошли сильные подземные толчки магнитудой от 7,3 до 7,6. В связи с этим возникла угроза цунами.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения находился на глубине 10-12 км. Американский Центр предупреждения о цунами в Тихом океане заявил, что большие волны "возможны на побережье в пределах 1000 км от эпицентра".

На данный момент зарегистрировано 15 афтершоков, самый сильный из которых достигал магнитуды 5,6.

В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенггара землетрясение вызвало ужас среди жителей. В Twitter опубликовано видео, как люди в панике бегут по коридорам больницы после того, как почувствовали земные вибрации.

При этом было разрушено несколько домов. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Глава Метеорологического, климатологического и геофизического агентства Индонезии (BMKG) Двикорита Карнавати посоветовал тем, кто живет на северном побережье, переехать на более высокое место.

Strong #Earthquake 7.5 MG Hit #Indonesia.

While people rush trying to save themselves But this guy hard trying to save the economy of the Country Proud of him #tsunami #EarthquakePH#prayforindonesia pic.twitter.com/jHfeSHxTG7 — Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) December 14, 2021

