В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9: появились подробности

В Турции в ночь с 5 на 6 декабря в районе юго-восточной провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла по шкале Рихтера. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате природного явления нет.

Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел, землетрясение было зарегистрировано в 00:46 в районе. Толчки случились на глубине 7,62 километра. Об этом сообщает Haber.

В то же время обсерватория Кандилли и Институт исследования землетрясений Университета Богазичи объявили, что сила землетрясения составила 5,0 баллов.

Губернатор провинции и и.о. главы муниципалитета Вана Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет. Эксперты, правоохранители и группы экстренной службы проводят необходимые работы в месте зафиксированных толчков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале ноября на Турцию обрушилось землетрясение силой в 5,1 балла по шкале Рихтера. Первыми подземные толчки почувствовали жители провинции Конья. Через неделю в турецком городе Эрзурум (расположен на северо-востоке страны) вновь произошло землетрясения магнитудой 5,1.

Стоит отметить, что в ноябре землетрясение было зафиксировано и на территории Украины. Так, на Ивано-Франковщине 9 ноября случилось землетрясение магнитудой 2,3. Его эпицентр был на глубине 3 км, что недалеко от Надворной.