В Буковеле, куда с рейдом обещали приехать из Минздрава, в забитых ресторанах дети пели щедривки. Видеофакт
На горнолыжном курорте Буковель, несмотря на требования усиленного карантина, продолжают работать рестораны, а их посетители не соблюдают масочный режим.
Соответствующее видео выложили на Telegram-канале Pavlovsky News. Ролики сняли сами отдыхающие.
На кадрах видно, как в одном из заведений общественного питания дети пели посетителям щедривки. Причем масок не было ни на ком.
Напомним, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение проверок заведений общественного питания на горнолыжных курортах с 15 января.
К нему поступало множество сообщений о работе в период карантина ресторанов, баров и других развлекательных заведений. А в сети публиковали множество фото и видео, подтверждающих игнорирование заведениями общепита карантинных требований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На украинских горнолыжных курортах наблюдался настоящий ажиотаж несмотря на локдаун. Там были открыты некоторые рестораны, СПА, бассейны. Многие предприниматели работали на свой страх и риск.
10 января у подъемников в Карпатах выстроились длинные очереди из сотен отдыхающих. Люди не придерживались никакой социальной дистанции.
8 января, когда вступили в силу усиленные карантинные ограничения, в сети появились фото президента Владимира Зеленского с отдыха в Буковеле.
Украинцы по его примеру тоже "штурмовали" курорты в Карпатах.
Туда поехали и некоторые звезды: к примеру, самая богатая певица Украины, супруга известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия.
Совладелец ГК "Буковель" Александр Шевченко тем временем заявил, что в Карпатах "не живет никакой вирус".