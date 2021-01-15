В Буковеле, куда с рейдом обещали приехать из Минздрава, в забитых ресторанах дети пели щедривки. Видеофакт

На горнолыжном курорте Буковель, несмотря на требования усиленного карантина, продолжают работать рестораны, а их посетители не соблюдают масочный режим.

Соответствующее видео выложили на Telegram-канале Pavlovsky News. Ролики сняли сами отдыхающие.

На кадрах видно, как в одном из заведений общественного питания дети пели посетителям щедривки. Причем масок не было ни на ком.

Напомним, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение проверок заведений общественного питания на горнолыжных курортах с 15 января.

К нему поступало множество сообщений о работе в период карантина ресторанов, баров и других развлекательных заведений. А в сети публиковали множество фото и видео, подтверждающих игнорирование заведениями общепита карантинных требований.

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