Камалия поехала с семьей в Буковель и намекнула, что курорт доступен не всем

Самая богатая певица Украины, супруга известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия рассказала о зимнем отдыхе со своей семьей в Буковеле.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото с украинского горнолыжного курорта. Она подчеркнула, что большинство украинцев не могут себе позволить такой отдых (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам певицы, она была приятно удивлена уровнем предоставляемых услуг в Украине. Камалия отметила, что они с мужем и детьми не отправились на отдых за границу из-за пандемии коронавируса.

"Но нужно иметь в виду, что большинство украинцев не могут позволить себе платить те цены, которые они ввели в этом году. Когда в следующем году для украинцев откроются другие зимние курорты, будет возможность выбрать лучший курорт с лучшими ценами и услугами. Надеюсь, руководство курортного комплекса Буковель это понимает", – написала Камалия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Камалия недавно переболела коронавирусом. Но даже после выздоровления артистка провела полное обследование своего здоровья в Германии.