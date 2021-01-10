В украинских Карпатах в разгар локдауна заметили огромные очереди туристов. Фото и видео
Украинцы и иностранные туристы 10 января продолжили "штурмовать" горнолыжные курорты украинских Карпат. Несмотря на введенный с 8 января усиленный карантин, они игнорируют ограничения в условиях пандемии коронавируса.
Как и в предыдущий выходной, у подъемников заметны длинные очереди из сотен отдыхающих. Толпы людей зафиксировали камеры наблюдения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
В частности, многие взрослые и дети отдыхают на таких горнолыжных курортах как Буковель, Драгобрат, Пилипец, Славское, Плай, Яблуница, Красия, Мигово, Яремче и других.
Стоя в очередях к подъемникам, люди не придерживаются никакой социальной дистанции. А у киосков, где продают горячие напитки и еду или сувениры, не одевают маски.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине 8 января вступили в силу усиленные карантинные ограничения. Они будут действовать до 24 января.
В тот же день в сети появились фото президента Владимира Зеленского с отдыха на Буковеле.
Украинцы по его примеру тоже "штурмовали" горнолыжные курорты в Карпатах.