'У нас все открыто!' Горнолыжные курорты после визита Зеленского решили игнорировать карантин

Несмотря на локдаун, на украинских горнолыжных курортах сезон в самом разгаре. Там открыты некоторые рестораны, СПА, бассейны, также есть возможность покупаться в чанах. Правда, многие таким образом работают на свой страх и риск.

Однако есть и такие заведения, администрация которых решила соблюдать ограничения, введенные Кабмином. По крайней мере, они так утверждают.

Что происходит на зимних курортах Украины в разгар локдауна, где недавно отдохнул даже президент Владимир Зеленский, – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Буковеле полно отдыхающих. Туристы не обращают внимания на локдаун, не носят маски, а владельцы заведений кормят и поят посетителей вопреки запретам. Хотя, по правилам локдауна, рестораны при отелях могут кормить гостей лишь завтраками с 6:00 до 11:00, в остальное же время работать только на вынос и обслуживать в номерах. А рестораны и кафе, которые не относятся к отелю, могут работать только на вынос и на доставку.

Также там работает мясной ресторан "Сало", который расположен на территории ТК "Буковель" в жилой резиденции №1. Нас заверили, что если мы придем поужинать в 6 часов вечера, то никто нас на улицу не выгонит, можно будет поесть прямо в ресторане. "Но столик нужно забронировать, чуть позже придет менеджер по бронированию и перезвонит вам", – сообщила Виктория.

Чуть позже нам действительно перезвонили и мы забронировали столик.

Также без проблем удалось заказать столик и в ресторане REBRA BBQ, который тоже находится на территории ТК "Буковель", нижняя станция подъемника №5. На уточняющий вопрос "А из-за локдауна нас на улицу никто не выгонит?" – нам ответили: "Нет, что вы, никто вас на улицу не выгонит. Все работает пока в обычном режиме, никаких новых указаний не было. Приходите. У нас есть мясо гриль, рыба".

А вот в ресторане "Кайзер" нам сообщили, что работают только на доставку и на вынос. "Видите, локдаун, поэтому мы работаем в таком режиме. Насчет других заведений ничего не могу сказать. Кто-то позволяет себе работать как обычно, кто-то закрылся на локдаун. Позвоните перед выходными, может, что-то и поменяется", – ответил менеджер.

Что касается отелей в "Буковеле", то в некоторых из них до сих пор рестораны работают как обычно. Например, в отеле "ZimaSnow Ski&Spa" нас заверили, что ресторан работает в штатном режиме. Мы сможем там не только позавтракать, но и прийти посидеть на ужине.

"Пока все работает, как и раньше. Если вдруг из-за локдауна что-то изменится, то мы сообщим. Но все равно завтраки тут будут, все остальное можно будет заказать в номер или на вынос", – сообщила менеджер.

Ресторан "КрепДеШинок" в отеле "КрепДеШин" в селе Поляница находится прямо рядом с подъемниками. Нам удалось заказать тут столик на 6 часов вечера. "Вы приезжайте, подъемники уже будут закрыты, тут будет тишина. Есть украинская кухня, банош, деруны, вареники. Есть и спиртное, все есть! Мы стараемся пускать в ресторан только жителей нашего отеля, но если у вас тут живут друзья, то приходите, места всем хватит", – сказала менеджер по телефону.

Также на территории "Буковеля" работает и развлекательный VODA club с бассейнами и СПА. Хотя, по правилам локдауна, все бассейны, СПА-центры, фитнес-залы должны быть закрыты. Менеджер заверил, что никакой локдаун на них не подействует. "Нет, у нас все открыто, ничего такого не будет, приезжайте", – сказали нам.

Также туристы рассказывают, что в Буковеле легко можно заказать купание в чанах, цена примерно 780 грн. А чуть дальше от самого туристического центра цены в ресторанах значительно ниже.

"Обедать на склонах хоть и удобно, но очень дорого. Если взять первое и второе, то на человека получится 350-600 грн. Также в кафе в самом "Буковеле" обед обойдется не дешевле 600 грн, а возле подъемников и вовсе 1300-1800 грн в среднем на двоих, если взять еще и пиво. Поэтому лучше отъехать немного дальше от гор и центра "Буковеля" и цены сразу упадут вдвое", – рассказывает киевлянин Андрей Панченко.

На свой страх и риск работают рестораны при отелях и на других курортах, например, в Славском. Так, в колыбе при отеле "Смерекова хата" нам рассказали, что пока принимают гостей в обычном режиме.

"Утром у нас завтраки для гостей отеля, а пообедать и поужинать люди приходят к нам, мы их рассаживаем внутри. Все, конечно, может поменяться. Вдруг приедет полиция и скажет закрыться, поэтому пока так", – заверила менеджер.

А в отеле "Захар Беркут" ресторан работает только на завтраки и на вынос. "К сожалению, из-за локдауна у нас работает ресторанный сервис в номерах", – сообщили на рецепции.

Надо отметить, что далеко не все рестораны на курортах открыты во время локдауна. Возможно, на месте и можно как-то договориться об ужине внутри заведения, но официально пока на риск идут далеко не все.

Что касается других стран, то, например, против всех запретов пока выступила Швейцария. Тут решили свои курорты не закрывать, чтобы избежать финансовых потерь. Но обещают, что будут соблюдать все санитарные нормы.

Правительства других стран выступили за перенос зимнего сезона катания на лыжах. Франция решила, что не только закроет свои курорты, но и устроит проверки на границе для своих граждан, которые вдруг решат прорваться в Швейцарию. Запрет на горнолыжные катания поддержала и Италия.

Австрия решили сохранить горнолыжные развлечения только для своих граждан, и запретила селить в гостиницы иностранцев.